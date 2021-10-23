Укр

"Призрак" детской площадки всполошил спальный район: его "игра" попала на видео

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
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Одна из качелей не двигалась, соседняя - раскачивалась около 40 минут
Одна из качелей не двигалась, соседняя - раскачивалась около 40 минут

Одни назвали видео жутким и сетуют на призрака, вторые — на чью-то злую шутку

В сеть попала странная запись, сделанная ночью на детской площадке в городе Киров (РФ). Видеокамера записала, как одна из двух пустых качелей вовсю раскачивается, будто там кто-то есть. Тем временем вторая статична и не движется.

Странную картину, которую многие в сети назвали жуткой, опубликовали местные порталы.

Известно, что явление произошло на детской площадке спального района по улице Розы Люксембург. Многие жильцы этого дома испугались и предположили, что это… призрак! Другие заподозрили, что это чья-то злая шутка. А третьи списали явление на порыв ветра, который и мог раскачивать качель на протяжении 40 минут.

В любом случае, истинная причина записанного камерой остается загадкой. А любопытные жильцы теперь продолжают изучать свежие записи камер, которые выходят на эту площадку.

Ранее мы опубликовали видео эпичной аварии, которая произошла в одном из дворов российской республики. На видео видно, как женщина, пытаясь перепарковать свое авто, сначала разбивает его заднюю часть, после чего на полном ходу влетает в многоэтажку.

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