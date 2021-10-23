Росіянин без страховки пройшов по канату над жвавою магістраллю: екстрим засудили (відео)
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Хлопець пройшов від одного будинку до іншого на висоті пташиного польоту, в той час як внизу їздили машини
У російському Дагестані з’явилося нове захоплення — ходити по канату. І не було б резонансу, якби трос не натягували між будинків на висоті пташиного польоту, а екстремали хоч якось страхували б себе.
"Подвиг" одного з таких канатоходців опублікував російський Телеграм-канал.
"Місцевий псих знімає психа з Пітера", — так підписали новину журналісти. Повідомляється, що таких канатоходців в місті Дербент останнім часом дуже багато. Однак хлопець з Санкт-Петербурга відзначився: якщо його "колеги" використовують страховку, то цей росіянин пройшов без неї від одного будинку до іншого, в той час як внизу їздили автомобілі.
Інформації про постраждалих, на щастя, немає. Однак настійно просимо не повторювати кадри з цього відео, які небезпечні для життя!
Нагадаємо, в Санкт-Петербурзі 22 жовтня падають світлофори і дерева. Втім, це не найстрашніша з нагальних проблем в цьому місті: через негоду в Пітері піднявся рівень води, і виявилися затоплені парки, набережні і навіть місцеві визначні пам’ятки.
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