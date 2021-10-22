Рус

Після "падіння" Кремля частина Пітера пішла під воду: фото і відео

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
166
У Пітері не тільки дерева падають: за берега виходять місцеві річки Новина оновлена 22 жовтня 2021, 17:24
У Пітері не тільки дерева падають: за берега виходять місцеві річки

У Санкт-Петербурзі через сильний шторм затопило парки і набережні

Поки в Москві (РФ) через ураган відлітають частини Кремля, в Санкт-Петербурзі падають світлофори і дерева. Втім, це не найстрашніша з нагальних проблем в цьому місті: через негоду в Пітері піднявся рівень води, і виявилися затоплені парки, набережні і навіть місцеві визначні пам’ятки.

За інформацією місцевих ЗМІ, в Виборзі через сильний шторм затопило набережну і сходи, які ведуть до головного музею Пітера. У мережі жартують, що тепер туди можуть потрапити лише качки.

На момент виходу новини і підтоплення, і ураган тривають. Вітер вже перевищує швидкість 24 метри на секунду.

Стихія в Пітері 22 жовтня
Стихія в Пітері 22 жовтня

Нагадаємо, 22 жовтня в реанімації Кременчука Полтавської області померла 4-річна дівчинка, на яку напередодні впало дерево. Трагедія сталася під час денної прогулянки 18 малюків. Через сильний вітер дерево впало на дитячий майданчик, придавивши 2 дітей і вихователя. Більше за всіх постраждала дівчинка: вона впала в кому і, на жаль, травми виявилися несумісні з життям.

Тим часом в Одесі через сильний вітер літали вивіски аптек і магазинів.

Теги:
#Ураган #Москва #Росія #Санкт-Петербург
Поки столиця знаходиться в "помаранчевій" зоні
Київ
За крок від "червоної" зони: як посилять карантин в Києві (список заборон)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Поки столиця знаходиться в "помаранчевій" зоні
За крок від "червоної" зони: як посилять карантин в Києві (список заборон)
Дата публікації
Категорія
Народний депутат України Ірина Верещук
Верещук готують високий пост в Кабміні: "Телеграф" дізнався подробиці
Дата публікації
Категорія
Військові.
Бої на Донбасі загострилися: двоє українських захисників потрапили в лікарню
Дата публікації
Категорія
Сестрам Савченко за підробку документів загрожує до 2 років в’язниці
Сестри Савченко попалися в аеропорту з підробленими ковід-сертифікатами: подробиці і фото
Дата публікації
Категорія
Загибла Галина Хатчинс
Поїхала з Києва підкорювати Голлівуд: що відомо про оператора, яку застрелив Алек Болдвін