Після "падіння" Кремля частина Пітера пішла під воду: фото і відео

У Санкт-Петербурзі через сильний шторм затопило парки і набережні

Поки в Москві (РФ) через ураган відлітають частини Кремля, в Санкт-Петербурзі падають світлофори і дерева. Втім, це не найстрашніша з нагальних проблем в цьому місті: через негоду в Пітері піднявся рівень води, і виявилися затоплені парки, набережні і навіть місцеві визначні пам’ятки.

За інформацією місцевих ЗМІ, в Виборзі через сильний шторм затопило набережну і сходи, які ведуть до головного музею Пітера. У мережі жартують, що тепер туди можуть потрапити лише качки.

На момент виходу новини і підтоплення, і ураган тривають. Вітер вже перевищує швидкість 24 метри на секунду.

Стихія в Пітері 22 жовтня

Нагадаємо, 22 жовтня в реанімації Кременчука Полтавської області померла 4-річна дівчинка, на яку напередодні впало дерево. Трагедія сталася під час денної прогулянки 18 малюків. Через сильний вітер дерево впало на дитячий майданчик, придавивши 2 дітей і вихователя. Більше за всіх постраждала дівчинка: вона впала в кому і, на жаль, травми виявилися несумісні з життям.

Тим часом в Одесі через сильний вітер літали вивіски аптек і магазинів.