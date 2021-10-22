Рус

Ураган в Москві зніс частину Кремля: момент потрапив на відео

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
145
Один з таких зубців не витримав ураганний вітер і звалився вниз Новина оновлена 22 жовтня 2021, 14:38
Один з таких зубців не витримав ураганний вітер і звалився вниз

З візитної картки РФ полетіли її частини, а по Москві літає сміття

Слідом за Одесою, по якій через сильний вітер літали вивіски аптек і магазинів, ураган дістався і до столиці Росії — Москви. Там в результаті стихії сталася надзвичайна подія з головною визначною пам’яткою — Кремлем, звідки злетіли будівельні ліси і навіть зубець стіни.

Відео моменту опублікували місцеві Телеграм-канали.

Очевидці кажуть, що порив вітру був таким сильним, що не втримався ні масивний зубець Кремля, ні будівельні ліси, які використовуються там для ремонту.

Штормове попередження оголосили по всьому місту. Очевидці кажуть, що в столиці масово літають павільйони, сміттєві контейнери та інші конструкції, які при такому вітрі встояти на землі просто не можуть.

Нагадаємо, 22 жовтня в реанімації Кременчука Полтавської області померла 4-річна дівчинка, на яку напередодні впало дерево. Трагедія сталася під час денної прогулянки 18 малюків. Через сильний вітер дерево впало на дитячий майданчик, придавивши 2 дітей і вихователя. Більше за всіх постраждала дівчинка: вона впала в кому і, на жаль, травми виявилися несумісні з життям.

Теги:
#Ураган #Москва #Кремль #Росія
Коронавірус поширився в усі країни світу.
Україна
Україна серед світових лідерів по захворюваності та смертності від COVID-19, але кордони з ЄС поки відкриті
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Коронавірус поширився в усі країни світу.
Україна серед світових лідерів по захворюваності та смертності від COVID-19, але кордони з ЄС поки відкриті
Дата публікації
Категорія
Поки столиця знаходиться в "помаранчевій" зоні
За крок від "червоної" зони: як посилять карантин в Києві (список заборон)
Дата публікації
Категорія
Сестрам Савченко за підробку документів загрожує до 2 років в’язниці
Сестри Савченко попалися в аеропорту з підробленими ковід-сертифікатами: подробиці і фото
Дата публікації
Категорія
Загибла Галина Хатчинс
Поїхала з Києва підкорювати Голлівуд: що відомо про оператора, яку застрелив Алек Болдвін
Дата публікації
Категорія
На будинок Ігоря Жовкви скоїли напад
"Подаруночок" на день народження: у Києві вночі намагалися спалити будинок заступника Єрмака (фото)