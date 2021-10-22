Ураган в Москві зніс частину Кремля: момент потрапив на відео

З візитної картки РФ полетіли її частини, а по Москві літає сміття

Слідом за Одесою, по якій через сильний вітер літали вивіски аптек і магазинів, ураган дістався і до столиці Росії — Москви. Там в результаті стихії сталася надзвичайна подія з головною визначною пам’яткою — Кремлем, звідки злетіли будівельні ліси і навіть зубець стіни.

Відео моменту опублікували місцеві Телеграм-канали.

Очевидці кажуть, що порив вітру був таким сильним, що не втримався ні масивний зубець Кремля, ні будівельні ліси, які використовуються там для ремонту.

Штормове попередження оголосили по всьому місту. Очевидці кажуть, що в столиці масово літають павільйони, сміттєві контейнери та інші конструкції, які при такому вітрі встояти на землі просто не можуть.

Нагадаємо, 22 жовтня в реанімації Кременчука Полтавської області померла 4-річна дівчинка, на яку напередодні впало дерево. Трагедія сталася під час денної прогулянки 18 малюків. Через сильний вітер дерево впало на дитячий майданчик, придавивши 2 дітей і вихователя. Більше за всіх постраждала дівчинка: вона впала в кому і, на жаль, травми виявилися несумісні з життям.