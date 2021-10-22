Ураган в Москве снес часть Кремля: момент попал на видео

С визитной карточки РФ улетели ее части, а по Москве летает мусор

Вслед за Одессой, по которой из-за сильного ветра летали вывески аптек и магазинов, ураган добрался и до столицы России — Москвы. Там в результате стихии произошло ЧП с главной достопримечательностью — Кремлем, откуда слетели строительные леса и даже зубец стены.

Видео момента опубликовали местные Телеграмм-каналы.

Очевидцы говорят, что порыв ветра был таким сильным, что не удержался ни массивный зубец Кремля, ни строительные леса, используемые там для ремонта.

Штормовое предупреждение объявили по всему городу. Очевидцы говорят, что в столице массово улетают павильоны, мусорные контейнеры и прочие конструкции, которые при таком ветре устоять на земле попросту не могут.

Напомним, 22 октября в реанимации Кременчуга Полтавской области скончалась 4-летняя девочка, на которую накануне упало дерево. Трагедия произошла во время дневной прогулки 18 малышей. Из-за сильного ветра дерево упало на детскую площадку, придавив 2 детей и воспитателя. Больше всех пострадала девочка: она впала в кому и, к сожалению, травмы оказались несовместимы с жизнью.