После "падения" Кремля часть Питера ушла под воду: фото и видео

В Санкт-Петербурге из-за сильного шторма затопило парки и набережные

Пока в Москве (РФ) из-за урагана улетают части Кремля, в Санкт-Петербурге падают светофоры и деревья. Впрочем, это не самая страшная из насущных проблем в этом городе: из-за непогоды в Питере поднялся уровень воды, и оказались затоплены парки, набережные и даже местные достопримечательности.

По информации местных СМИ, в Выборге из-за сильного шторма затопило набережную и лестницу, которая ведет в главный музей Питера. В сети шутят, что теперь туда могут попасть только утки.

На момент выхода новости и подтопления, и ураган продолжаются. Ветер уже превышает скорость 24 метра в секунду.

Стихия в Питере 22 октября

Напомним, 22 октября в реанимации Кременчуга Полтавской области скончалась 4-летняя девочка, на которую накануне упало дерево. Трагедия произошла во время дневной прогулки 18 малышей. Из-за сильного ветра дерево упало на детскую площадку, придавив 2 детей и воспитателя. Больше всех пострадала девочка: она впала в кому и, к сожалению, травмы оказались несовместимы с жизнью.

Тем временем в Одессе из-за сильного ветра летали вывески аптек и магазинов.