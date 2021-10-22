Укр

После "падения" Кремля часть Питера ушла под воду: фото и видео

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
Читати українською
Автор
166
В Питере не только деревья падают: за берега выходят местные реки Новость обновлена 22 октября 2021, 17:24
В Питере не только деревья падают: за берега выходят местные реки

В Санкт-Петербурге из-за сильного шторма затопило парки и набережные

Пока в Москве (РФ) из-за урагана улетают части Кремля, в Санкт-Петербурге падают светофоры и деревья. Впрочем, это не самая страшная из насущных проблем в этом городе: из-за непогоды в Питере поднялся уровень воды, и оказались затоплены парки, набережные и даже местные достопримечательности.

По информации местных СМИ, в Выборге из-за сильного шторма затопило набережную и лестницу, которая ведет в главный музей Питера. В сети шутят, что теперь туда могут попасть только утки. 

На момент выхода новости и подтопления, и ураган продолжаются. Ветер уже превышает скорость 24 метра в секунду. 

Стихия в Питере 22 октября
Стихия в Питере 22 октября

Напомним, 22 октября в реанимации Кременчуга Полтавской области скончалась 4-летняя девочка, на которую накануне упало дерево. Трагедия произошла во время дневной прогулки 18 малышей. Из-за сильного ветра дерево упало на детскую площадку, придавив 2 детей и воспитателя. Больше всех пострадала девочка: она впала в кому и, к сожалению, травмы оказались несовместимы с жизнью.

Тем временем в Одессе из-за сильного ветра летали вывески аптек и магазинов.

Теги:
#Ураган #Москва #Россия #Санкт-Петербург
Пока столица находится в "оранжевой" зоне
Киев
За шаг от "красной" зоны: как усилят карантин в Киеве (список запретов)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Пока столица находится в "оранжевой" зоне
За шаг от "красной" зоны: как усилят карантин в Киеве (список запретов)
Дата публикации
Категория
Народный депутат Украины Ирина Верещук
Верещук готовят высокий пост в Кабмине: "Телеграф" узнал подробности
Дата публикации
Категория
Военные.
Бои на Донбассе обострились: двое украинских защитников угодили в больницу
Дата публикации
Категория
Сестрам Савченко за подделку документов грозит до 2 лет тюрьмы
Сестры Савченко попались в аэропорту с поддельными ковид-сертификатами: подробности и фото
Дата публикации
Категория
Погибшая Галина Хатчинс
Уехала из Киева покорять Голливуд: что известно об операторе, которую застрелил Алек Болдуин