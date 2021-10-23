Россиянин без страховки прошел по канату над оживленной магистралью: экстрим осудили (видео)

Парень прошел от одного дома к другому на высоте птичьего полета, в то время как внизу ездили машины

В российском Дагестане появилось новое увлечение — ходить по канату. И не было бы резонанса, если бы трос не натягивали меж домов на высоте птичьего полета, а экстремалы хоть как-то страховали бы себя.

"Подвиг" одного из таких канатоходцев опубликовал российский Телеграмм-канал.

"Местный псих снимает психа из Питера", — так подписали новость журналисты. Сообщается, что таких канатоходцев в городе Дербент в последнее время очень много. Однако парень из Санкт-Петербурга отличился: если его "коллеги" используют страховку, то этот россиянин прошел без нее от одного дома к другому, в то время как внизу ездили автомобили.

Информации о пострадавших, к счастью, нет. Однако настоятельно просим не повторять кадры из этого видео, которые опасны для жизни!

Напомним, в Санкт-Петербурге 22 октября падают светофоры и деревья. Впрочем, это не самая страшная из насущных проблем в этом городе: из-за непогоды в Питере поднялся уровень воды, и оказались затоплены парки, набережные и даже местные достопримечательности.