Далі 22 роки "строгача": в Росії бойовик "ДНР" вбив курсанта і підірвав поліцейський пост

Росіянин воював на Донбасі в рядах "ДНР" в 2014 році, потім повернувся додому і вирішив "протистояти владі" шляхом вбивств і терактів

У Росії в Санкт-Петербурзі суд визнав Антона Головірцева винним у вбивстві курсанта університету МВС РФ і призначив йому покарання у вигляді 14 років позбавлення волі. Раніше Головірцева засудили на 19,5 років за підрив поста Дорожньо-постової служби (ДПС), і, як наслідок, за сукупністю покарань він отримав 22 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.

Про це в понеділок, 25 жовтня, повідомляє об’єднана прес-служба судів Санкт-Петербурга.

"Головирцев вину визнав", — йдеться в повідомленні.

Однак цікаво тут навіть не саме покарання, а біографія злочинця, а також мотиви, що штовхнули його на ці злочини.

Як пише російське видання "КомерсантЪ", Головірцев в 2014 році воював в рядах терористичної організації "ДНР" проти українських військ на Донбасі.

Після цього Головірцев повернувся в Росію і разом зі знайомим-подільником Миколою Мотовіловим (в березні 2018р засуджений в РФ до 19 років колонії суворого режиму у справі про підрив поста ДПС) вирішили влаштувати вибухи. За словами злочинців, вони були незадоволені існуючим в Росії державним строєм. Як пише російське ЗМІ, обидва при цьому "членами радикальних угруповань не були" (що у відношенні як мінімум Головірцева звучить дивно).

Як би там не було, з метою "протистояння владі" вони вирішили влаштувати акцію, яка могла б привернути увагу ЗМІ.

У 2015 році Головірцев встановив вибуховий пристрій на сходинці стаціонарного поста ДПС в Петроградському районі Петербурга. Бомбу виявили і знешкодили. Такий же вибуховий пристрій співучасники встановили біля посту ДПС у Виборзькому районі Петербурга. 8 живтня 2015 року механізм здетонував, в результаті постраждала жінка, яка випадково проходила повз будівлю.

Вбивство ж — справа рук особисто Головірцева. Ще в лютому 2014 року на вул.Уточкіна в Петербурзі він вистрілив в голову одягненому в форму курсанту університету. За інформацією слідства, на той момент засуджений не працював і не вчився, мав радикальні погляди, читав екстремістську літературу, захоплювався зброєю і стріляниною, демонстрував неприязнь до співробітників правоохоронних органів. Провину Головірцев визнав. Злочин було кваліфіковано як вбивство з мотивів ненависті або ворожнечі.

Як повідомлялося, 21 жовтня на Луганщині контррозвідники Служби безпеки України затримали екс-бойовика, який намагався в’їхати на підконтрольну нам територію для оформлення пенсії.