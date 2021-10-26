Дали 22 года "строгача": в России боевик "ДНР" убил курсанта и взорвал полицейский пост

Россиянин воевал на Донбассе в рядах "ДНР" в 2014 году, потом вернулся домой и решил "противостоять власти" путем убийств и терактов

В России в Санкт-Петербурге суд признал Антона Головырцева виновным в убийстве курсанта университета МВД России и назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы. Ранее Головырцева осудили на 19,5 лет за подрыв поста Дорожно-постовой службы (ДПС), и, как следствие, по совокупности наказаний он получил 22 года лишения свободы в колонии строгого режима.

Об этом в понедельник, 25 октября, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"Головырцев вину признал", — говорится в сообщении.

Однако интересно тут не само наказание, а биография преступника, а также мотивы, сподвигшие его на эти преступления.

Как пишет российское издание "КоммерсантЪ", Головырцев в 2014 году воевал в рядах террористической организации "ДНР" против украинских войск на Донбассе.

После этого Головырцев вернулся в Россию и вместе со знакомым-подельником Николаем Мотовиловым (в марте 2018 года приговорен в РФ к 19 годам колонии строгого режима по делу о подрыве поста ДПС, где пострадала случайная прохожая) решили устроить подрывы. По словам преступников, они были недовольны существующим в России государственным строем. Как пишет российское СМИ, оба при этом "членами радикальных группировок не являлись" (что в отношении как минимум Головырцева звучит странно).

Как бы то ни было, с целью "противостояния власти" они решили устроить акцию, которая могла бы привлечь внимание СМИ.

В 2015 году Головырцев установил взрывное устройство на ступеньке стационарного поста ДПС в Петроградском районе Петербурга. Бомбу обнаружили и обезвредили. Такое же взрывное устройство соучастники установили у поста ГИБДД в Выборгском районе Петербурга. 8октября 2015 года механизм сдетонировал, в результате пострадала женщина — случайно проходившая мимо здания.

Убийство же — дело рук лично Головырцева. Еще в феврале 2014 года на ул.Уточкина в Петербурге он выстрелил в голову одетому в форму курсанта университета. По информации следствия, на момент осужденный не работал и не учился, имел радикальные взгляды, читал экстремистскую литературу, увлекался оружием и стрельбой, демонстрировал неприязнь к сотрудникам правоохранительных органов. Вину Головырцев признал. Преступление было квалифицировано как убийство по мотивам ненависти или вражды.

Как сообщалось, 21 октября на Луганщине контрразведчики Службы безопасности Украины задержали экс-боевика, который пытался въехать на подконтрольную нам территорию для оформление пенсии.