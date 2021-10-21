Укр

Предатель Украины попался СБУ при попытке вернуться за пенсией: детали

Автор
Елена Волкова
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Сотрудники СБУ проверяют экс-боевика на причастность к другим преступлениям Новость обновлена 21 октября 2021, 11:55
Сотрудники СБУ проверяют экс-боевика на причастность к другим преступлениям

Бывший боевик чинил военную технику, а после выхода на пенсию решил получать пособие из украинской госказны

На Луганщине, которую недавно фактически отрезали от Украины, контрразведчики Службы безопасности Украины задержали экс-боевика, который пытался въехать на подконтрольную нам территорию для оформление пенсии.

По информации СБУ, к террористам ОРДЛО мужчина примкнул еще в 2015 году и помогал боевикам с обслуживанием вражеской военной техники. Но в итоге житель Луганской области "уволился" и скрывался на временно неподконтрольном Донбассе. 

Спустя годы экс-боевик решил попытать удачу и миновать блокпост, чтобы оформить пенсию в Украине. Однако вместо этого оказался под стражей: за участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований ему грозит до 8 лет тюрьмы.

В Луганской области задержали экс-боевика, который ехал за пенсией из ОРЛО
В Луганской области задержали экс-боевика, который ехал за пенсией из ОРЛО

Напомним, что 21 октября на Донбассе произошел пожар и взрывы. На бывшем предприятии "Реал-Авто", которое теперь является складом боеприпасов оккупантов, в результате обстрелов начали разрываться снаряды — патроны и снаряжение для БМП. "Телеграф" показал фото и видео ЧП, которое продолжается на момент выхода новости.

Теги:
#СБУ #Луганск #Задержание #Боевик
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