Укр

В Донецке пожар и взрывы - "прилетело" на склад боеприпасов (фото и видео)

Автор
Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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Столб дыма из-за сильного пожара на окраине Донецка виден издалека Новость обновлена 21 октября 2021, 09:47
Столб дыма из-за сильного пожара на окраине Донецка виден издалека

В сети пишут, что взрываются патроны и снаряды для БМП боевиков

В четверг, 21 октября, на окраине Донецка, где готовят памятник погибшему боевику Мотороле, в Куйбышевском районе в результате обстрелов произошло ЧП на бывшем предприятии "Реал-Авто", которое теперь является складом боеприпасов оккупантов (смотри на карте ниже).

По информации местных Телеграмм-каналов, очевидцы сообщают о разрывающихся снарядах и сильном пожаре.

На месте работает несколько пожарных бригад, однако ЧП остановить не удается: говорят, что взрываются патроны и снаряды для БМП.

Крупных взрывов на момент выхода новости нет, поэтому боевиков запустили на территорию и они совершают обход поврежденного склада. 

К счастью, никого из пострадавших или повреждений жилых домов в результате данного ЧП нет.

Склад боеприпасов обосновали на территории бывшего "Реал-Авто"
Склад боеприпасов обосновали на территории бывшего "Реал-Авто"

Люди наблюдают за взрывами издалека, пока в городе сложилась критическая обстановка с коронавирусом. Напомним, что на оккупированной территории Донецкой области фиксируется острая вспышка ковида — люди умирают десятками в отделениях больниц. Видео из центральной городской больницы №3 в Донецке — не для слабонервных.

Теги:
#Донецк #Пожар #Взрывы #ОРДО
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