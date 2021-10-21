У Донецьку пожежа і вибухи — "прилетіло" на склад боєприпасів (фото і відео)

В мережі пишуть, що вибухають патрони і снаряди для БМП бойовиків

У четвер, 21 жовтня, на околиці Донецька, де готують пам’ятник загиблому бойовику Моторолі, в Куйбишевському районі в результаті обстрілів сталася надзвичайна подія на колишньому підприємстві "Реал-Авто", яке тепер є складом боєприпасів окупантів (дивись на карті нижче).

За інформацією місцевих Телеграм-каналів, очевидці повідомляють про снаряди, що розриваються, і сильну пожежу.

На місці працює кілька пожежних бригад, проте НП зупинити не вдається: кажуть, що вибухають патрони і снаряди для БМП.

Великих вибухів на момент виходу новини немає, тому бойовиків запустили на територію і вони роблять обхід пошкодженого складу.

На щастя, нікого з потерпілих або пошкоджень житлових будинків в результаті даної НП немає.

Склад боєприпасів облаштували на території колишнього "Реал-Авто"

Люди спостерігають за вибухами здалеку, поки в місті склалася критична обстановка з коронавірусом. Нагадаємо, що на окупованій території Донецької області фіксується гострий спалах ковіду — люди вмирають десятками в відділеннях лікарень. Відео з центральної міської лікарні №3 в Донецьку — не для людей зі слабкими нервами.