Зрадник України попався СБУ при спробі повернутися за пенсією: деталі

Колишній бойовик лагодив військову техніку, а після виходу на пенсію вирішив отримувати допомогу з української держскарбниці

На Луганщині, яку нещодавно фактично відрізали від України, контррозвідники Служби безпеки України затримали екс-бойовика, який намагався в’їхати на підконтрольну нам територію для оформлення пенсії.

За інформацією СБУ, до терористів ОРДЛО чоловік приєднався ще в 2015 році і допомагав бойовикам з обслуговуванням ворожої військової техніки. Але в підсумку житель Луганської області "звільнився" і переховувався на тимчасово непідконтрольному Донбасі.

Через роки екс-бойовик вирішив спробувати удачу і минути блокпост, щоб оформити пенсію в Україні. Однак замість цього опинився під вартою: за участь в діяльності не передбачених законом збройних формувань йому загрожує до 8 років в’язниці.

У Луганській області затримали екс-бойовика, який їхав за пенсією

Нагадаємо, що 21 жовтня на Донбасі сталася пожежа і вибухи. На колишньому підприємстві "Реал-Авто", яке тепер є складом боєприпасів окупантів, в результаті обстрілу почали розриватися снаряди — патрони і спорядження для БМП. "Телеграф" показав фото і відео НП, яка триває на момент виходу новини.