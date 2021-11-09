У Японському морі розломився навпіл контейнеровоз із людьми: відео та всі деталі

Небезпечних вантажів у контейнерах немає, а розливу палива біля судна помічено поки що не було.

У Японському морі біля берегів російського порту Находка на півдні Приморського краю контейнеровоз Rise Shine відхилився від курсу і сів на мілину.

Як повідомляє Nakhodka.Media, у машинному відділенні з’явилася тріщина, що викликала протікання на судні. Контейнеровоз сів на мілину і через шторм розламався навпіл.

Відомо, що сигнал про допомогу надійшов 9 листопада о 06:02 (8 листопада 22:02 за Києвом). Стало відомо про надходження забортної води до машинного відділення. Розливу нафтопродуктів немає. На борту китайського контейнеровозу Rise Shine, який ходить під панамським прапором, перебувають 14 китайських громадян. Їхньому життю нічого не загрожує.

З порту Владивосток до аварійного судна йде рятувальне судно "Лазуріт". Також відомо, що з корабля запросили евакуацію екіпажу. До вильоту готують вертоліт із рятувальниками, але шторм ускладнює аварійно-рятувальну операцію.

Торік у вересні вже траплялася подібна ситуація — також сіло на мілину судно. На той час у бухті стояли рибальські шхуни. Одна з них вилетіла на берег просто посеред міста.

Варто зазначити, що у жовтні у Чорноморському порту корабель із Туреччини зіткнувся з причалом та отримав значні пошкодження.

Ще одна аварія корабля сталася неподалік острова Зміїний. Через погіршення погодних умов судно U811 "Балта" зазнало пошкоджень.