В Японском море разломился пополам контейнеровоз с людьми: видео и все детали

Опасных грузов в контейнерах нет, а разлива топлива возле судна замечено пока не было.

В Японском море у берегов российского порта Находка на юге Приморского края контейнеровоз Rise Shine отклонился от курса и сел на мель.

Как сообщает Nakhodka.Media, в машинном отделении появилась трещина, вызвавшая течь на судне. Контейнеровоз сел на мель и из-за шторма разломился пополам.

Известно, что сигнал о помощи поступил 9 ноября в 06:02 (8 ноября 22:02 по Киеву). Стало известно о поступлении забортной воды в машинное отделение. Разлива нефтепродуктов не наблюдается. На борту китайского контейнеровоза Rise Shine, который ходит под панамским флагом находятся 14 китайских граждан. Их жизни ничего не угрожает.

Из порта Владивосток к аварийному судну идет спасательное судно "Лазурит". Также известно, что с корабля запросили эвакуацию экипажа. К вылету готовят вертолет со спасателями, но шторм осложняет аварийно-спасательную операцию.

В сентябре прошлого года уже случалась подобная ситуация — также село на мель судно. В то время в бухте стояли рыболовные шхуны. Одна из них вылетела на берег прямо посреди города.

Стоит отметить, что в октябре в Черноморском порту корабль из Турции столкнулся с причалом и получил значительные повреждение.

Еще одна авария корабля произошла неподалеку острова Змеиный. Из-за ухудшения погодных условий судно U811 "Балта" получило повреждения.