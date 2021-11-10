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Жінка вкрала телефон у вмираючого чоловіка в метро: момент потрапив на відео

Автор
Тетяна Веремєєва
Дата публікації
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Перед смертю чоловіка обікрали у підземці Новина оновлена 10 листопада 2021, 14:35
Перед смертю чоловіка обікрали у підземці

Жінку знайшли і стосовно неї порушили кримінальну справу

Рано-вранці 10 листопада на одній зі станцій метро в російській столиці чоловік відчув себе неважливо і впав непритомний на підлогу. Пригода сталася на очах співробітниці московської підземки і вона відразу ж побігла шукати допомоги.

Відео події опублікував Telegram-канал Baza.

Поки жінка викликала медиків, повз неї проходила пасажирка метрополітену, що зафіксували камери відеоспостереження. Спочатку складається враження, що вона вирішила допомогти, але далі події розвивалися непередбачуваним чином — жінка помацала чоловіка рукою, озирнулася, а потім забрала у нього в кишені телефон і пішла.

Зважаючи на все, злодійка не знала, що в метро є камери, які все знімають і думала, що її ніхто не бачить.

За даними Telegram-каналу, жінку знайшли і вже порушили стосовно її кримінальну справу за крадіжку.

Нагадаємо, поряд з японським містечком Тефу, яке знаходиться недалеко від Токіо, чоловік напав на пасажирів підземки з ножем і поранив 8 людей. Після нападу він розлив по вагону легкозаймисту рідину і підпалив її. Відомо, що нападником виявився 20-річний чоловік, якого невдовзі затримали.

Теги:
#Москва #Метро
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