Рус

У фонтані знайшли оголений труп росіянина: подробиці

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
3
Фонтан у Тольятті
Фонтан у Тольятті

На вигляд чоловікові, що помер, близько 25-35 років

У російському місті Тольятті, що у Самарській області, у фонтані знайшли оголене тіло молодого чоловіка. Труп із води діставали рятувальники у гідрокостюмах.

Про трагедію, що сталася 15 листопада, повідомив директор місцевого Центру цивільного захисту Андрій Дербенєв.

За його словами, про жахливу знахідку у службу порятунку повідомили місцеві жителі. Голий труп людини плавав у резервуарі фонтану СК "Кристал". Тіло з води дістали рятувальники за допомогою гідрокостюмів та альпіністського спорядження.

Виявилося, що мертвий чоловік був повністю роздягнений. На вигляд йому близько 25-35 років. Ознак утоплення на тілі не знайшли. Також повідомляється, що на борту резервуара були акуратно складені речі утопленика, а камери зафіксували, що близько другої години ночі чоловік кілька разів плавав у фонтані — то виходив із нього, то повертався. Глибина резервуара складає всього 80 см. Обставини події з’ясовуватимуть правоохоронці.

Труп голого чоловіка плавав у неглибокому резервуарі
Труп голого чоловіка плавав у неглибокому резервуарі
На борту фонтану були акуратно складені чоловічі речі
На борту фонтану були акуратно складені чоловічі речі

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Росії діти знайшли під вікнами дивну валізу — при її відкритті виявили обезголовлений труп дівчини.

Теги:
#Росія #Тольятті #Смерть #Фонтан
Вакцинація
Україна
Вакцинованим українцям платитимуть гроші, але витратити їх можна не на все
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Вакцинація
Вакцинованим українцям платитимуть гроші, але витратити їх можна не на все
Дата публікації
Категорія
Ситуація на польсько-білоруському кордоні
Мігранти VS польська армія: чи можуть біженці взяти курс на Україну (мапа)
Дата публікації
Категорія
Карантин
Ще одна область України вирушає до "червоної зони"
Дата публікації
Категорія
Вакцинація в Україні
У МОЗ розставили всі крапки над "і" у питанні, чи вмирають українці після щеплення від COVID-19
Дата публікації
Категорія
Олена Шуляк
Нове обличчя "Слуги народу": партія обрала "спадкоємницю" Корнієнка