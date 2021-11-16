У фонтані знайшли оголений труп росіянина: подробиці

На вигляд чоловікові, що помер, близько 25-35 років

У російському місті Тольятті, що у Самарській області, у фонтані знайшли оголене тіло молодого чоловіка. Труп із води діставали рятувальники у гідрокостюмах.

Про трагедію, що сталася 15 листопада, повідомив директор місцевого Центру цивільного захисту Андрій Дербенєв.

За його словами, про жахливу знахідку у службу порятунку повідомили місцеві жителі. Голий труп людини плавав у резервуарі фонтану СК "Кристал". Тіло з води дістали рятувальники за допомогою гідрокостюмів та альпіністського спорядження.

Виявилося, що мертвий чоловік був повністю роздягнений. На вигляд йому близько 25-35 років. Ознак утоплення на тілі не знайшли. Також повідомляється, що на борту резервуара були акуратно складені речі утопленика, а камери зафіксували, що близько другої години ночі чоловік кілька разів плавав у фонтані — то виходив із нього, то повертався. Глибина резервуара складає всього 80 см. Обставини події з’ясовуватимуть правоохоронці.

Труп голого чоловіка плавав у неглибокому резервуарі

На борту фонтану були акуратно складені чоловічі речі

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Росії діти знайшли під вікнами дивну валізу — при її відкритті виявили обезголовлений труп дівчини.