Трагедія на шахті у Росії: люди залишаються під землею, рятувальну операцію зупинили (відео)

Шахтарів заблоковано на глибині понад 400 метрів.

У Кемеровській області в Росії 25 листопада внаслідок аварії на шахті "Листвяжна" загинули 11 людей. Доля 35 гірників залишається невідомою – рятувальну операцію тимчасово припинили.

Про це повідомляє губенатор Кузбасу Сергій Цивілєв.

Гірники залишаться під землею доки не знизиться концентрація вибухонебезпечного газу. Повідомляється, що рівень метану зріс до 6%, а оксиду вуглецю – 0,25%.

За медичною допомогою звернулось 46 постраждалих. Чотири людини у реанімації у тяжкому стані.

На шахті вранці сталася пожежа та задимлення у вентиляційному штреку. Вивести назовні вдалося 239 шахтарів. Ті, хто вижив, розповідають, що чули хлопок перед трагедією. Частина їх скористалася саморятувальниками — індивідуальними засобами захисту очей і органів дихання.

У сусідньому з шахтою смт Гранітному місцеві жителі повідомили про два вибухи — вранці, перед початком евакуації та вдень.

Під землею знаходяться не лише ті, до кого рятувальникам дістатися не вдалося, а й тіла загиблих. У Кемеровській області оголошено триденну жалобу.

Аварія на шахті Кузбасу стала найбільшою за п’ять років у Росії. Шахту, де сталася трагедія, раніше перевіряли та виявили порушення. Зокрема, у тому штреку, де почалася пожежа, не було датчиків для виявлення займання.

Раніше "Телеграф" писав, що робітників вивели на зміну попри перевищення рівня метану. Російський Слідком порушив кримінальну справу через порушення вимог безпеки.