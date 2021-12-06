Завгосп підпалив школу через "неприязнь" до колеги в Росії (відео)

Пожежа була невелика, але площа задимлення вражала

В одній із шкіл Владикавказу (Росія) довелося влаштувати евакуацію понад п’яти сотень учнів через пожежу. Причина займання вельми незвична — неприязнь шкільного завгоспа до колеги.

Подробиці повідомляють росЗМІ, посилаючись на інформацію від правоохоронців та рятувальників.

Пожежа не зайняла великої площі — лише 10 квадратних метрів. Проте вогонь викликав сильне задимлення, яке завадило частині школярів вчасно вибратися надвір.

Саме тому місцевим рятувальникам не залишилося іншого виходу, як евакуювати дітей через вікна із допомогою пожежних драбин. Найменших передавали із рук в руки, щоб швидше спустити на землю.

Причиною спалаху став підпал. При цьому його винуватцем виявився 57-річний завгосп — людина, якій взагалі доручено зберігати шкільне майно. На такий крок чоловік наважився нібито через сильну неприязнь до одного зі своїх колег.

На щастя, пожежу швидко ліквідували, тож ніхто не постраждав. Розмір збитків не повідомляється.

Цікаво, що за кілька останніх днів подібними "масштабними" спробами помсти росіяни відзначилися вже не вперше. Раніше "Телеграф" розповідав, що мешканець Іркутська вирішив дуже незвичайним способом змусити сусіда перестати робити ремонт — із допомогою саморобної бомби в ліфті.