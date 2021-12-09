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"Схоже на зйомки фільму-катастрофи": у Росії вантажний поїзд зійшов з рейок (відео)

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Поїзд зійшов із рейок у Кіровській області
Поїзд зійшов із рейок у Кіровській області

В аварії ніхто не постраждав.

У Росії завантажений бетонними балками поїзд зійшов із рейок і паралізував рух на 10 годин.

Кадрами події поділився телеграм-канал Baza.

"Це схоже на зйомки фільму-катастрофи, але насправді це наслідки залізничної катастрофи на Кіровщині", — сказано в повідомленні.

Подія сталася близько 5:30 (4:30 за Києвом) на ділянці залізниці Кіров — Котласький — Чухломінський.

У місцевих ЗМІ повідомляють, що крім локомотива з рейок зійшли ще 7 вагонів, частина яких була завантажена залізобетонними виробами. Під час інциденту ніхто не постраждав, проте масштаби пошкоджень вантажу та вагонів ще доведеться встановити.

Через аварію рух за маршрутом довелося зупинити, а пасажирів інших поїздів довелося відправляти маршрутками або спрямовувати іншими шляхами.

Наразі відкрито кримінальну справу, всі деталі події встановлюють правоохоронці.

Як повідомлялося раніше, російське судно "Руслана" мало не десантувалося на пляж у Польщі. Попередження і сигнали польських морських служб ролі не зіграли і корабель цілеспрямовано рухався до суші, але в останній момент зробив маневр розвороту. Попередньо встановлено, що причиною такої поведінки судна стало те, що його капітан і два офіцери були п’яні.

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#Росія #Кіровська область
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