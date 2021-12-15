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Літак з авіапарку Путіна "інспектував" територію біля кордонів України (мапа)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Такий літак називають справжнім "пунктом управління" Новина оновлена 15 грудня 2021, 16:31
Такий літак називають справжнім "пунктом управління"

По радару видно, що судно було неподалік Харківщини та Луганщини.

У середу, 15 грудня, неподалік східних кордонів України було помічено російський літак із президентського авіапарку — Іл-96-300 ПУ. Остання абревіатура передбачає розшифрування "пункт управління", що робить судно дуже небезпечним противником.

На траєкторію польоту літака Путіна звернули увагу журналісти "Страны".

Траєкторія польоту Іл-96-300 ПУ
Траєкторія польоту Іл-96-300 ПУ

Зазначимо, що Іл-96-300 належить до льотного загону "Росія", який забезпечує пересування глави Росії Володимира Путіна всередині країни та за її межами.

Загалом у повітрі, згідно зі звітами від 15 грудня, судно провело близько чотирьох годин.

Картка польоту
Картка польоту

Намотавши кілька великих кіл біля кордонів Луганської та Харківської областей, воно вирушило до Воронежа, де й здійснило посадку о 14:21 за київським часом.

Літак кружляв поруч із кордонами України
Літак кружляв поруч із кордонами України

Додамо, що Іл-96-300 часто називають "літаком судного дня". Все тому, що воно обладнане всіма можливими зручностями та засобами захисту. Прийнято вважати, що з борту літака Путін може не лише зв’язатися з першими главами різних держав, а й натиснути на відому "червону кнопку" — розпочати запуск ядерних ракет.

З якою метою путінський літак знаходився так близько з українськими кордонами і чому намотував навколо них кола, поки що невідомо. Про переміщення судна у росЗМІ не повідомлялося.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що найбільше російських військовослужбовців поблизу кордону з Україною перебувають одразу в декількох напрямках. До речі, воронезьке g одне із них. Також проблеми можуть очікуватися з боку окупованого Криму та Білорусі.

Теги:
#Україна #Росія #Літак #Кордон #Володимир Путін #Повітряний простір
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