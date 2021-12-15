Самолет из авиапарка Путина "инспектировал" территорию у границ Украины (карта)

По радару видно, что судно было неподалеку Харьковщины и Луганщины

В среду, 15 декабря, неподалеку восточных границ Украины был замечен российский самолет из президентского авиапарка — Ил-96-300 ПУ. Последняя аббревиатура предполагает расшифровку "пункт управления", что делает судно весьма опасным противником.

На траекторию полета самолета Путина обратили внимание журналисты "Страны".

Траектория полета Ил-96-300 ПУ

Отметим, что Ил-96-300 принадлежит к летному отряду "Россия", который обеспечивает передвижение главы России Владимира Путина внутри страны и за ее пределы.

Всего в воздухе, согласно отчетам от 15 декабря, судно провело около четырех часов.

Карточка полета

Намотав несколько больших кругов у границ Луганской и Харьковской областей, оно отправилось в Воронеж, где и совершило посадку в 14:21 по киевскому времени.

Самолет кружил у границ Украины

Добавим, что Ил-96-300 часто называют "самолетом судного дня". Все потому, что оно оборудовано всеми возможными удобствами и средствами защиты. Принято считать, что с борта самолета Путин может не только связаться с первыми главами разных государств, но даже и нажать на злополучную "красную кнопку" — начать запуск ядерных ракет.

С какой целью путинский самолет находился так близко с украинскими границами и наматывал вокруг них круги, пока неизвестно. О перемещениях судна в росСМИ не сообщалось.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что больше всего российских военнослужащих вблизи границы с Украиной находится сразу в нескольких направлений. К слову, воронежское — одно из них. Также проблем можно ожидать со стороны оккупированного Крыма и Беларуси.