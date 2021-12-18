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Не зняла "прокляття": чоловік у Росії розправився з відомою ворожкою та намагався спалити її будинок (відео)

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Чоловік убив жінку, а потім хотів спалити її хату.

У російській Махачкалі чоловік убив ворожку через те, що та не змогла "зняти з нього прокляття ".

Про це повідомив телеграм-канал Baza.

37-річний чоловік на імʼя Галіб давно мав проблеми у статевому житті та багатьма способами намагався їх виправити. Так він звертався до лікарів, які, втім, не змогли допомогти.

У чоловіка виникли здогади, що це може бути "прокляття", після чого він звернувся до відомої місцевої ворожки Шовкат Джалаєвої. Попри всі зусилля, розвіяти таємниче "чаклунство" їй не вдалося, після чого новоспечений "мисливець на відьом" взявся за ніж, дочекався жінки на вулиці та зарізав її.

Очевидно, на цьому він зупинятися не захотів і згодом повернувся до будинку, де проживала вбита з факелом. Спробу підпалу помітила дочка ворожки, яка викликала поліцейських.

Як виявилося, "інквізитор" не збирався зупинятися на досягнутому і мав намір вбити ще одну ворожку цього разу в місті Магарамкент, розташованому на кордоні з Азербайджаном. Вона також не змогла йому допомогти.

Очевидно, що найближчими роками проблеми особистого характеру будуть останніми, що його турбує.

Як повідомлялося раніше, у Санкт-Петербурзі водій таксі зарізав двох набридливих пасажирів, оскільки хотів якнайшвидше повернутися додому.

Теги:
#Росія #Вбивство #Махачкала
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