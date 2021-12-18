Не сняла "порчу": мужчина в России расправился с известной гадалкой и пытался сжечь ее дом (видео)

Мужчина убил женщину, а потом хотел сжечь ее дом.

В российской Махачкале мужчина убил гадалку из-за того, что та не смогла "снять с него порчу".

Об этом проинформировал телеграм-канал Baza.

37-летний мужчина по имени Галиб давно испытывал проблемы в половой жизни и многими способами пытался их исправить. Так он обращался к врачам, которые, впрочем, не смогли ему помочь.

У мужчины возникли догадки, что это может быть "порча" после чего он обратился к известной местной гадалке Шовкат Джалаевой. Несмотря на все усилия, развеять таинственное "колдовство" ей не удалось, после чего начинающий "охотник на ведьм" взялся за нож, подкараулил женщину на улице и зарезал ее.

По всей видимости на этом он останавливаться не захотел и спустя некоторое время вернулся к дому, где проживала убитая с факелом. Попытку поджога заметила дочь гадалки, которая и вызвала полицейских.

Как оказалось, "инквизитор" не собирался останавливаться на достигнутом и намеревался убить еще одну гадалку на сей раз в городе Магарамкент, расположенном на границе с Азербайджаном. Она тоже не смогла ему помочь.

Очевидно, что в ближайшие годы проблемы личного характера будут последним, что его заботит.

Как сообщалось ранее, в Санкт-Петербурге водитель такси зарезал двух надоедливых пассажиров, так как хотел поскорее вернуться домой.