"Мені заборонили робити все": скандальна письменниця Більченко переїхала жити до Росії, але їй там не сподобалося

Скандальна експрофесорка переїхала до Росії і тепер скаржиться, як там погано.

Скандальна письменниця та прихильниця "російського світу" Євгенія Більченко, яка в січні звинуватила Україну у "фашизмі" та "людиноненависницькій ідеології", таки переїхала до Росії. Але як виявилося, жити там не так добре, як вона собі це уявляла.

Розповідям про те, як насправді її прийняли у РФ, присвячений цілий пост у її профілі у Фейсбук.

За її словами, їй у Росії не лише заборонили викладати, а й згадувати про те, що вона мала професорське звання. Крім того, як вона з’ясувала, їй не можна займатися письменницькою діяльністю.

Вона наголосила, що боїться виходити надвір.

До того ж вона додала, що спочатку хотіла, щоб їй у Росії поставили пам’ятник.

Як повідомлялося раніше, Більченко була професором у НПУ ім. Драгоманова, проте влипла у скандал через антиукраїнські висловлювання. Після цього її спочатку усунули з посади, а потім і зовсім звільнили.

Після цього з’ясувалося, що вона виступала на телеканалах, підконтрольних т.зв. "ДНР", а також на російському телебаченні, де часто розповідала, як її пригнічують в Україні.

Пізніше вона розповіла, що після скандалу сподівалася, що її "підбере Росія чи хоча б ОПЗЖ ", але зрештою Більченко залишилася наодинці зі своїми проблемами.