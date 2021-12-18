"Мне запретили делать всё": скандальная писательница Бильченко переехала жить в Россию, но ей там не понравилось

Скандальная экс-профессор переехала в Россию и теперь жалуется, как там все плохо.

Скандальная писательница и сторонница "русского мира" Евгения Бильченко, которая в январе обвинила Украину в "фашизме" и "человеконенавистнической идеологии", таки переехала в Россию. Но как оказалось, жить там не так хорошо, как она себе это представляла.

Рассказам о том, как на самом деле ее приняли в РФ, посвящен целый пост в ее профиле в Фейсбук.

По ее словам, ей в России не только запретили преподавать, но и упоминать о том, что у нее было профессорское звание. Кроме того, как она выяснила, ей нельзя заниматься также писательской деятельностью.

Она отметила, что боится выходить на улицу.

К тому же она добавила, что изначально хотела, чтобы ей в России поставили памятник.

Как сообщалось ранее, Бильченко была профессором в НПУ им. Драгоманова, однако влипла в скандал из-за антиукраинских высказываний. После этого ее сначала отстранили от занимаемой должности, а затем и вовсе уволили.

После этого выяснилось, что она выступала на телеканалах, подконтрольных т.н. "ДНР", а также на российском телевидении, где часто рассказывала, как ее угнетают в Украине.

Позже она рассказала, что после скандала надеялась, что ее "подберет Россия или хотя бы ОПЗЖ", но в конечном итоге Бильченко осталась наедине со своими проблемами.