Подарунки – не головне: у Росії дітям роздали на Новий рік порожні коробки

Організатори припустили, що діти могли просто втратити подарунки під час урочистостей

У Росії в Уфі влаштували новорічне свято, презентувавши дітям порожні коробки замість подарунків.

На провальний захід поскаржилися в місцеві ЗМІ розгнівані батьки, діти яких засмутилися, не виявивши в кульках зовсім нічого.

Відомо, що свято у місцевому парку "Демський" під назвою "Міні-снігуронька" влаштували для школярів усіх районів Уфи. Після вистави дітям почали роздавати подарунки, яких вистачило аж ніяк не всім. Але навіть на "щасливчиків" вдома чекав неприємний сюрприз: діти розкрили коробки, а там — порожньо.

Після ажіотажу в мережі організатори свята виступили із заявою: мовляв, дітям закупили набори для плетіння браслетів, а порожні коробки — мабуть, брак виробництва, або діти загралися та втратили подарунки під час урочистостей.

"Найголовніше — не роздача подарунків, а веселе захоплююче проведення часу з дітьми", — заявили організатори після інциденту з порожніми коробками, міняти які ніхто, до слова, не став.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" до нового року "здивувала" рівнем надання послуг із пасажирських перевезень. В одному з поїздів під нижньою полицею вагона жінка виявила "презент" — вугілля для опалення поїзда.