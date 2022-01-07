Рус

Українець, який переїхав до Росії, підірвав себе в ліфті (фото)

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
145
Сергій Бормотов загинув у Ростові Новина оновлена 07 січня 2022, 23:08
Сергій Бормотов загинув у Ростові

Одразу два вибухи пролунало в одній із ростовських багатоповерхівок.

У п’ятницю, 7 січня, у російському Ростові виходець із Донецька підірвався на гранаті та загинув.

Про це пише місцеве видання 161.RU із посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

Зазначається, що пригода сталася у ліфті будинку на Береговому, 19/2. Загиблим виявився 62-річний чоловік, йому вибухом відірвало кисть.

У квартиру, де він проживав, відправили ОМОН, який натрапив там на саморобний вибуховий пристрій. Таким чином у будинку пролунав ще один вибух, унаслідок якого тяжкі поранення отримав один із бійців спецпідрозділу.

Зазначається, що мешканцем виявився виходець із Донецька, який отримав контузію під час війни в Афганістані у 80-х роках. У Росії він працював у сфері будівництва.

Будинок, у якому стався вибух
Будинок, у якому стався вибух

У мережі повідомляють, що загиблого звали Сергій Бормотов, він народився у Чугуєві та закінчив школу №2 у Слов’янську. Про те, чи воював він на Донбасі після 2014 року, наразі не відомо.

Як повідомлялося раніше, у Костромі двоє раніше судимих чоловіків викрали 5-річну дівчинку з дитячого майданчика і жорстоко її вбили. Виявилося, що підозрювані перебували в любовних стосунках і навіть викладали інтимні відео в мережу.

Теги:
#Росія #Вибух #Ростов
Ситуація у Казахстані
Новини СНД
"Ми маємо їх убити": президент Казахстану нарахував 20 тисяч "терористів", і це тільки в Алмати
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Ситуація у Казахстані
"Ми маємо їх убити": президент Казахстану нарахував 20 тисяч "терористів", і це тільки в Алмати
Дата публікації
Категорія
Ентоні Блінкен та Дмитро Кулеба
Кулеба після розмови з головою Держдепу США похвалився "хорошою новиною"
Дата публікації
Категорія
Подекуди варто чекати до -12 градусів
Морози посиляться до мінус 12: синоптики уточнили прогноз погоди на найближчий тиждень
Дата публікації
Категорія
Фото чоловіка, який уже зізнався у жорстокому вбивстві
Понівечив ножем обличчя та підпалив: подробиці загибелі дівчини на Дніпропетровщині (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Президент України Володимир Зеленський
Суспільство сприймає Зеленського як ворожий елемент, його другий термін під загрозою — політичний психолог