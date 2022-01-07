Українець, який переїхав до Росії, підірвав себе в ліфті (фото)

Одразу два вибухи пролунало в одній із ростовських багатоповерхівок.

У п’ятницю, 7 січня, у російському Ростові виходець із Донецька підірвався на гранаті та загинув.

Про це пише місцеве видання 161.RU із посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

Зазначається, що пригода сталася у ліфті будинку на Береговому, 19/2. Загиблим виявився 62-річний чоловік, йому вибухом відірвало кисть.

У квартиру, де він проживав, відправили ОМОН, який натрапив там на саморобний вибуховий пристрій. Таким чином у будинку пролунав ще один вибух, унаслідок якого тяжкі поранення отримав один із бійців спецпідрозділу.

Зазначається, що мешканцем виявився виходець із Донецька, який отримав контузію під час війни в Афганістані у 80-х роках. У Росії він працював у сфері будівництва.

Будинок, у якому стався вибух

У мережі повідомляють, що загиблого звали Сергій Бормотов, він народився у Чугуєві та закінчив школу №2 у Слов’янську. Про те, чи воював він на Донбасі після 2014 року, наразі не відомо.

Як повідомлялося раніше, у Костромі двоє раніше судимих чоловіків викрали 5-річну дівчинку з дитячого майданчика і жорстоко її вбили. Виявилося, що підозрювані перебували в любовних стосунках і навіть викладали інтимні відео в мережу.