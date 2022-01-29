Низка аварій продовжується: у Росії розвалився на частини винищувач (фото)

Літак обіцяють невдовзі повернути в дію, але, схоже, це не буде простим завданням.

У Росії її триває низка подій за участю бойової авіації. Лише у п’ятницю надійшли новини про катастрофу бойового Мі-8, як наступного дня стало відомо, що під Новгородом в аварію потрапив винищувач МіГ-31.

Про це повідомляє РІА.

У Міноборони РФ кажуть, що інцидент стався під час планового вильоту через технічну несправність. Літак викотився за межі злітної смуги і впав у сніг.

Там повідомляють, що через інцидент ніхто не постраждав, а на землі руйнувань не було.

Крім того, у відомстві пообіцяли, що незабаром літак пройде огляд і буде повернуто до ладу.

За іншою інформацією, літак почав ковзати під час розгону, після чого його повело ліворуч і винесло за межі злітної смуги.

Судячи з тих фотографій з місця події, які були оприлюднені в мережі, літак отримав значні пошкодження. У нього відвалилася кабіна та носова частина.

Місце катастрофи МіГ-31 у Росії

МіГ-31 є першим радянським винищувачем четвертого покоління, створеним для перехоплення крилатих ракет та боротьби з авіацією супротивника. Його взяли на озброєння в середині 70-х років.

Як повідомлялося раніше, 7 січня в Башкирії (РФ) зазнав аварії приватний вертоліт з трьома людьми на борту. Тоді загинула одна людина і ще двом знадобилася допомога рятувальників, щоб вибратися з-під уламків.