Череда аварий в России продолжается: развалился на части истребитель (фото)

Самолет обещают вскоре вернуть в строй, но, похоже, это не будет простой задачей.

В России продолжается чреда происшествий с участием боевой авиации. Только в пятницу поступили новости о крушении боевого Ми-8, как на следующий день стало известно, что под Новгородом в аварию попал истребитель МиГ-31.

Об этом информирует РИА.

В Минобороны РФ говорят, что инцидент произошел во время планового вылета из-за технической неисправности. Самолет выкатился за пределы взлетной полосы и рухнул в снег.

Там сообщают, что вследствие инцидента никто не пострадал, а на земле разрушений не было.

Кроме того, в ведомстве пообещали, что вскоре самолет пройдет осмотр и будет возвращен в строй.

По другой информации, самолет начал скользить во время разгона, после чего его повело влево и вынесло за пределы взлетной полосы.

Судя по тем фотографиям с места происшествия, которые позже были обнародованы в сети, самолет получил значительные повреждения. У него отвалилась кабина и носовая часть.

Место крушения МиГ-31 в России

МиГ-31 является первым советским истребителем четвертого поколения, созданным для перехвата крылатых ракет и борьбы с авиацией противника. Его приняли на вооружение в средине 70-х годов.

Как сообщалось ранее, 7 января в Башкирии (РФ) потерпел крушение частный вертолет с тремя людьми на борту. Тогда погиб один человек и еще двоим понадобилась помощь спасателей, чтобы выбраться из-под обломков.