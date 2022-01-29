У Росії дітей-спортсменів "нагородили" кетчупом та майонезом за перемогу (фото)

Судячи з фотографій, які розмістили організатори, діти таким подарунком раділи не занадто сильно

В одному з російських міст переможцям міських змагань зі сноубордингу організатори вручили надзвичайно оригінальні призи. Школярі, які показали найкращі результати, отримали у подарунок по кілька пакунків кетчупу та майонезу.

"Диво-подарунки" від організаторів спортивного заходу

Фотографії з нагородженням переможців "диво-призами" опублікували на сторінці центру зимового відпочинку під назвою "Калинка", де й проходив відповідний захід.

Подарунки, які отримали учасники спортивного заходу

Загалом участь у змаганнях прийняли близько сотні юних спортсменів з міста Кірова та області. Подивитися на те, як маленькі сноубордисти демонструють свої вміння прийшла велика кількість людей. Саме вони і стали свідками того, як дітям замість заохочувальних подарунків вручили зовсім не корисні пакетовані кетчуп та майонез.

Майонез та кетчуп вручили спортсменам, які показали кращі результати

Варто відзначити, що згідно з інформацією росЗМІ, така ситуація в Кірові відбувається вже не вперше, адже на одній з всеросійських олімпіад, яка проводилася серед школярів, переможців нагороджували майонезом та кетчупом.

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