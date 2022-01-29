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У Росії дітей-спортсменів "нагородили" кетчупом та майонезом за перемогу (фото)

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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У Кірові дітям вручили "цікаві" презенти на змаганнях Новина оновлена 29 січня 2022, 18:23
У Кірові дітям вручили "цікаві" презенти на змаганнях

Судячи з фотографій, які розмістили організатори, діти таким подарунком раділи не занадто сильно

В одному з російських міст переможцям міських змагань зі сноубордингу організатори вручили надзвичайно оригінальні призи. Школярі, які показали найкращі результати, отримали у подарунок по кілька пакунків кетчупу та майонезу.

"Диво-подарунки" від організаторів спортивного заходу
"Диво-подарунки" від організаторів спортивного заходу

Фотографії з нагородженням переможців "диво-призами" опублікували на сторінці центру зимового відпочинку під назвою "Калинка", де й проходив відповідний захід.

Подарунки, які отримали учасники спортивного заходу
Подарунки, які отримали учасники спортивного заходу

Загалом участь у змаганнях прийняли близько сотні юних спортсменів з міста Кірова та області. Подивитися на те, як маленькі сноубордисти демонструють свої вміння прийшла велика кількість людей. Саме вони і стали свідками того, як дітям замість заохочувальних подарунків вручили зовсім не корисні пакетовані кетчуп та майонез.

Майонез та кетчуп вручили спортсменам, які показали кращі результати
Майонез та кетчуп вручили спортсменам, які показали кращі результати

Варто відзначити, що згідно з інформацією росЗМІ, така ситуація в Кірові відбувається вже не вперше, адже на одній з всеросійських олімпіад, яка проводилася серед школярів, переможців нагороджували майонезом та кетчупом.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як приготувати ідеальний майонез в домашніх умовах та детальніше розповів про особливий секрет, який допоможе зробити соус надзвичайно смачним.

Теги:
#Росія #Змагання #Подарунки #Сноуборд #Діти
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