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Закручують гайки: у росії ухвалили два резонансні рішення через війну з Україною

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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У росії готові садити за правду Новина оновлена 03 березня 2022, 11:18
У росії готові садити за правду

Висловлювати відмінну від держави думку в росії стає небезпечніше

У росії активно пручаються тому, щоб жителі рф дізналися правду про події в Україні та обстріл мирних міст росіянами.

Після того, як генпрокуратура росії рекомендувала обмежити доступ до ряду ЗМІ через висвітлення подій, радіо "Эхо Москвы" та сайт оголосили про закриття. Про це рішення ради директорів повідомив головний редактор радіо Олексій Венедиктов.

Про це було оголошено на тлі рішення російської Держдуми про посилення відповідальності за нібито неправдиву інформацію про збройні сили росії. Депутати російського парламенту підтримали поправку про 15 років за "фейки". При цьому мінімальне покарання – від 700 тисяч рублів.

Карати хочуть і за заклики не вводити війська росії в інші країни (для нібито захисту інтересів рф) — будуть штрафувати від 100 тисяч рублів і до 3 років колонії. Профільний комітет Держдуми вже схвалив проєкт закону.

Раніше "Телеграф" писав, що у росії визнали втрати в Україні, але назвали зменшену цифру. За даними українського Генштабу, втрати росії в контингенті — близько 9 тисяч людей.

Теги:
#Україна #Росія #ЗМІ
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