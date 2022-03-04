YouTube відключив рекламу в Росії — ходять чутки, що росіянам закриють весь доступ до сервісу

росіяни можуть залишитись без YouTube.

Сотні світових компаній йдуть із російського ринку внаслідок війни РФ проти України.

Міжнародний ІТ-гігант YouTube заявив, що відключає російським користувачам рекламу, їх перегляди не монетизуються. Це істотний удар по всій російськомовній блогосфері, яка не обмежується територією Росії.

Як повідомляє агентство Reuters, рішення призупинити продаж реклами було ухвалено на тлі повномасштабного військового вторгнення.

Крім того, ходять чутки про повне блокування відеохостингу YouTube у Росії. Користувачі вже повідомляють про збої у роботі сервісу.

Зазначимо, що 2 березня музичний сервіс Spotify оголосив про закриття свого офісу у Росії на невизначений термін.

Крім того, росіяни залишилися без Facebook і Twitter, оскільки влада прийняла рішення їх заблокувати.