Президент росії просить сусідні країни "не нагнітати ситуацію"

Російський кривавий диктатор володимир путін, чия армія 9-й день бомбить мирних жителів в Україні, заявив, що росія "не має недобрих намірів" і попросив країни, що сусідять з росією не нагнітати ситуацію.

"У нас немає жодних недобрих намірів щодо наших сусідів. Їм би порадив теж не нагнітати ситуацію, не вводити жодних обмежень, ми всі зобов’язання виконуємо і виконуватимемо далі. Не бачимо жодної необхідності ситуацію нагнітати чи погіршувати наші стосунки. Всі наші дії, якщо вони виникають, виникають виключно завжди у відповідь на якісь недружні дії щодо росії. Я думаю, що всі повинні замислитися про те, щоб нормалізувати відносини та нормально співпрацювати", — наводять слова путіна росЗМІ.

Як повідомляв "Телеграф", раніше путін цинічно збрехав Макрону щодо обстрілів міст України. Кривавий диктатор заявив президенту Франції, що ракетні обстріли та бомбардування Києва та інших міст України "не відповідають дійсності і є елементами антиросійської дезінформаційної кампанії".