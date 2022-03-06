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Росіяни почали виходити на мітинги проти війни, їх розганяють: відео

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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У росії вже почалися мітинги проти війни Новина оновлена 06 березня 2022, 13:50
У росії вже почалися мітинги проти війни

Всього з початку війни з Україною в росії затримано 9015 осіб.

До мирних акцій на підтримку України, які проходять по всьому світу, нарешті почали приєднатися і жителі росії. У деяких містах рф, а саме в Томську, Омську та Єкатеринбурзі, свідомі та сміливі росіяни почали висловлюватися проти війни, яку на території України розв’язав кривавий диктатор володимир путін. Однак, на жаль, але жителям цих міст не дають можливості висловитися, вед росгвардія одразу розганяє мітингувальників.

Антон Геращенко на своєму телеграм-каналі опублікував кілька відео російських мітингів і того, як ці акції припиняються. Також політик зазначив, що на антивоєнних акціях в росії лише за 6 березня вже затримано вже понад 543 особи в 21 містах.

Наприклад, на ролику з Томська видно, як багато росіян зібралося на місцевій площі і скандують гасло "Немає війні". Томські правозахисники поки що не вживають насильницьких заходів до громадян, щоб зупинити мітинг, лише один із них у гучномовець намагається розповісти про нововведений владою росію закон, який передбачає арешт мітингувальників. Зробити йому це складно, тому що люди перекрикують навіть гучномовець.

У Єкатеринбурзі поліція повалила одного з учасників протесту проти війни в Україні в сніг та почала бити палицями. Журналістку, яка намагалася зняти на відео ці дії, виштовхнули, заявивши, що вона "заважає співробітникам поліції".

Антивоєнна акція в Омську не встигла розпочатися, як її одразу розігнала росгвардія.

Раніше "Телеграф" писав, що в росії також проходять флешмоби на підтримку політики диктатора путіна і військової агресії рф до нашої країни. Наприклад, до Казані на акцію підтримки росії вивели дітей з хоспісу, яких побудували літерою Z.

Теги:
#Росія #Війна #Мітинги
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