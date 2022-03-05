У росії до пропаганди залучили смертельно хворих дітей (фото)

Хворих на рак дітей потроїли буквою Z

Поки по всьому світу проходять мирні акції на підтримку України, а українці виходять на мітинги у своїх містах, проганяючи російських загарбників, у росії теж почали проводитися флешмоби на підтримку політики диктатора путіна та військової агресії росії щодо нашої країни. У Казані на акцію підтримки Росії вивели дітей з хоспісу.

Інформацію про це можна побачити на сайті Фонду імені Анжели Вавілової, яка створила цей хоспіс.

На подвір’ї медичного закладу зібрали смертельно хворих на рак дітей, їхніх батьків та співробітників лікарні, та вибудували їх у вигляді літери Z. В одній руці кожен тримав листівки з прапорами "ЛНР", "ДНР", росії та Татарстану, а праву стискали в кулак.

На сайті медустанови зазначають, що медичні співробітники та пацієнти Казанського хоспісу влаштували цей флешмоб "на підтримку російських військових, які беруть участь у спецоперації із захисту Донбасу".

Раніше "Телеграф" писав, що російська сторона порушила режим тиші і продовжила обстріл Маріуполя та його околиць, то з метою безпеки маріупольців було прийнято рішення перенести евакуацію. Нагадаємо, що про гуманітарні коридори для евакуації мирного населення вдалося домовитися на російсько-українських переговорах.