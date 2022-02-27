Путін — терорист та вбивця: мільйони людей у всьому світі вийшли на марші на підтримку України

Україна отримує найпотужнішу підтримку від громадян багатьох країн, які підтримують нашу країну

Пряме військове вторгнення Росії змінило світ на "до" та "після". Говорячи про "фашистів" і "нацистів" у вільній Україні, Путін дочекався ночі і підло завдав удару по Україні. Здавалося б, як можна одночасно називати українців "братськими народами", і тут же бомбардувати всю її територію, вбивати жінок, старих, дітей.

В останні тижні Україна не сходить із передовиць світової преси. Президент Володимир Зеленський проводить багатогодинні переговори зі світовими лідерами, звертаючись до них із проханням зупинити агресію російського диктатора. Вся увага світу привернена до війни проти нашої країни.

Третій день у багатьох країнах світу тривають масові акції протесту на підтримку України та із закликами зупинити війну. На жаль, усі ці заклики марні. Кривава машина диктатури, заправлена кривавою ненавистю до України, четвертий день до ряду намагається окупувати нашу країну. Тим часомантивоэнны митинги проходять у таких містах як:

Берлін

Баку

Лондоні

Глазго

Нікосії

Афінах

Гельсінкі

Мадриді

Мілане

Женеві

Варшаві

Стамбулі

Дюсельдорф

Тбілісі

Варне

Токіо

Кіото

Нагасакі

Хіросіме

Пхукет

Тим часом на кордоні України та Білорусі розпочалися переговори української та російської делегацій.