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У путіна пояснили, кого не вважають росіянами: соцмережі здивовані

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
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Автор
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дмитро пєсков Новина оновлена 11 березня 2022, 15:46
дмитро пєсков

На думку пескова, ті жителі Росії, які соромляться, що вони росіяни, не можуть ними вважатися

Прес-секретар президента росії володимира путіна дмитро пєсков розповів, кого російська влада не вважає російським. На його думку, всі люди з Росії, які соромляться цього і висловлюються проти війни Росії з Україною, не можуть вважатися росіянами.

"Справжньому російському не соромно, що він росіянин — а якщо йому соромно, то він не росіянин і не з нами", — заявив пісків.

Зазначимо, що висловлювання піскового шокувало користувачів мережі. Під повідомленнями зі словами пєскова у різних телеграм-каналах обурені коментарі з’являються сотнями. Користувачі мережі, в тому числі і з росії, назвали пєскова ідіотом і зазначили, що й самі не хотіли б належати до нації військових злочинців.

"І не особливо хочеться бути разом із мерзотою і військовими злочинцями", "Мені не соромно, що я росіянка, але мені соромно, що ті, хто за війну, росіяни", "І ці люди щось говорять про те, що в Україні нацисти? Вау", "Мені соромно, що ми досі не відп***или всю цю зграю, яка називає себе владою", — пишуть у коментарях.

Нагадаємо, що 11 березня у путіна знову висловилися щодо зустрічі із Зеленським.

Теги:
#Україна #Росія #Війна
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