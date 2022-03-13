Коли помре Путін та в Росії розпочнеться війна – прогноз астролога

Важкі часи чекають не лише Україну

Президент Росії Володимир Путін, швидше за все, помре за один-три місяці. При цьому вже за місяць-півтора на території РФ може розпочатись серйозна війна.

Про це "Телеграфу" розповів один із найвідоміших російських астрологів, який з метою особистої безпеки попросив не розкривати його ім’я.

Він зокрема повідомив, що після початку війни проти України склав особистий гороскоп для Путіна.

"Швидка смерть Володимира Володимировича неминуча. Наразі проглядається два варіанти – смерть від хвороби або насильницька загибель. Що це буде – замах, військовий удар чи щось інше, важко сказати", – зазначив астролог.

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При цьому, за його словами, є набагато серйозніша небезпека – війна на території Росії. "Я бачу вогонь, руйнування та багато смертей. У тому числі у найбільших наших містах — Москві, Санкт-Петербурзі, по всій країні", — розповів астролог. За його словами, війну він бачить "в найближчі місяць-півтора".

"Я не дуже знаюся на політиці, але можу здогадуватися, що причиною війни в Росії буде кампанія проти України. Ця війна прийде і на нашу територію. Не знаю як, можливо, ми зачепимо НАТО, і він відповість, можливо, будуть протести, які переростуть у громадянську війну, можливо, щось ще, але, на жаль, дії російської влади можуть стати причиною військових дій і на нашій території", — сказав він.

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Відповідаючи на уточнююче запитання, чи можуть смерть Путіна або його усунення від влади запобігти війні в РФ, астролог сказав: "На жаль, так. На жаль, тому що мені дуже неприємно говорити про смерть президента своєї країни. Але якщо з Путіним, який розв’язав війну проти України, щось трапиться в найближчий місяць, війни в Росії не буде... І війна в Україні з великою ймовірністю закінчиться. Шкода, що доводиться таке говорити, але гороскопи, складені мною для двох країн на початку березня, кажуть саме це".

Він додав, що збирається залишити РФ найближчим часом, оскільки не хоче стати жертвою війни.