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Ще одна компанія світового рівня йде з росії

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Asus – виробник високотехнологічного обладнання Новина оновлена 14 березня 2022, 10:59
Asus – виробник високотехнологічного обладнання

росія залишиться без частини комп’ютерного обладнання

Після початку агресії росії в Україні багато великих зарубіжних корпорацій припинили співпрацю з країною-агресором або вийшли з її ринку.

Виробник комп’ютерів та електроніки з Тайваню ASUS розробить план "евакуації" бізнесу та співробітників з росії. Про це повідомляє Reuters, цитуючи міністра економіки Тайваню Ван Мей-Хуа.

До цього глава Мінцифри Михайло Федоров публічно звернувся до голови ради директорів компанії "росіяни не мають морального права використовувати ваші блискучі технології". Після публікації у Твіттері компанію закликали бойкотувати, а до понеділка акції впали на 2%.

Глава тайванського мінекономіки також зазначила, що Тайвань стоїть на боці демократій і вжив заходів проти росії, а ситуацію з ASUS прокоментувала, що компанія дбатиме про свою репутацію. У російському офісі компанії поки не оголошували про закриття або будь-які інші заходи, як і не було офіційних коментарів від головного офісу.

Крім комп’ютерів та ноутбуків, ASUS виробляє материнські плати, монітори, відеокарти, маршрутизатори.

Раніше "Телеграф" писав, що з Росії йдуть такі компанії як Nestle, Sony, Nissan.

Теги:
#Росія #Догляд #Asus
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