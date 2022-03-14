Еще одна компания мирового уровня уходит из россии

россия останется без части компьютерного оборудования

После начала агрессии россии в Украине многие крупные зарубежные корпорации прекратили сотрудничество со страной-агрессором или вышли с ее рынка.

Производитель компьютеров и электроники из Тайваня ASUS, разработает план "эвакуации" бизнеса и сотрудников из россии. Об этом сообщает Reuters, цитируя министра экономики Тайваня Ван Мэй-Хуа.

До этого глава Минцифры Михаил Федоров публично в четверг обратился к председателю совета директоров компании "русские не имеют морального права использовать ваши блестящие технологии". После публикации в Твиттере, компанию призывали бойкотировать, а к понедельнику акции упали на 2%.

Глава тайванского минэкономики также отметила, что Тайвань стоит на стороне демократий и принял меры против россии, а ситуацию с ASUS прокомментировала, что компания будет заботиться о своей репутации. В российском офисе компании пока не объявляли о закрытии или каких-либо других мерах, как и не было официальных комментариев от головного офиса.

Кроме компьютеров и ноутбуков, ASUS производит материнские платы, мониторы, видеокарты, маршрутизаторы.

Ранее "Телеграф" писал, что из россии уходят такие компании как Nestle, Sony, Nissan.