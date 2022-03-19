У путіна залишилося три варіанти, смерть – не найгірший – джерело у ФСБ

Варіанти вбивства або повалення путіна "дуже робочі"

У війні проти України у президента росії володимира путіна залишилося лише три варіанти. Один з них – арешт, який, з різних причин, може бути гіршим навіть за його фізичну смерть.

Про це розповів "Телеграфу" полковник ФСБ, який виступає проти війни з Україною.

"Наші аналітики зараз бачать три варіанти розвитку подій. Перший – путін припиняє війну з Україною, виводить війська, намагається (поки ще можна) зберегти контроль над Кримом та частиною Донбасу. Другий – палацовий переворот та фізична ліквідація. Третій – його арешт", — каже силовик.

Третій варіант, за його словами, може стати найгіршим для російського президента.

"Тут можливі два варіанти. Перший – незадоволені люди в оточенні президента та у спецслужбах заарештовують його та видають світовій громадськості для суду. Для цього по ТБ кажуть, що президент ваш, росіяни, — злочинець, що чинив він погано, коли воював з Україною, що жити ви стали гірше через нього. І з’являється другий варіант – незадоволений народ, який дуже вірить у телік, путіна просто розірве, і ні до якого суду він не доїде", — вважає співрозмовник видання.

Такий варіант, на його думку, буде гіршим для путіна, який "вважає, що він великий правитель, а виявиться приниженим, що для нього буде ударом гіршим за смерть".

"Тому путіну найвигідніше закінчити війну проти України", — резюмував ФСБшник, додавши, що "поки що на це не схоже, але раптом у голові у нашого президента щось зміниться".

При цьому варіанти вбивства або повалення путіна незадоволеними в його оточенні, олігархами або силовиками він назвав "дуже робочими", відмовившись вдаватися до деталей. Але зазначив при цьому, що серед змовників можуть бути "найнесподіваніші прізвища" з російського політикуму.

Раніше офіцер ФСБ надав "Телеграфу" інформацію про мотиви, які спонукали господаря кремля на війну з Україною.