Керівництво володимирського спецназу полегло в Україні: росіяни нажахані

"Поїздка" в Україну стала для російських "правоохоронців" останньою в житті

У суботу, 19 березня, у російському Володимирі поховали чотирьох бійців Спеціального загону швидкого реагування (рос. СОБР), яких було ліквідовано під українським Харковом. Більшість місцевих жителів прийшли попрощатися з "героями", проте дехто просто жахається — у війні з Україною знищено всю верхівку місцевих росгвардійців, у яких протягом 30 років не загинув жоден співробітник.

Подробиці розповість "Телеграф", посилаючись на володимирськогожурналіста Іллю Косигіна, а також на реакцію соцмереж.

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Варто зазначити, що похорону "удостоїлися" лише чотири підполковники — 38-річний Ілля Пяткін, 46-річний Михайло Родіонов та 50-річні Роман Рябов та Сергій Савватєєв.

Решту, згідно з інсайдерською інформацією, ховають таємно, щоб не афішувати кількість загиблих в Україні російських солдатів.

Попрощатися ж із володимирськими "спецами" прийшло чимало народу, про що свідчать і публікації у місцевих ЗМІ, і фотографії з місця відспівування.

Загинули ж підполковники ще 3 березня. Проте весь цей час керівництво не могло передати їхні тіла рідним щодо похоронної церемонії.

При цьому дуже багато росіян абсолютно не сумують за загиблими, адже знають — саме росгвардія та бійці "СОБР" б’ють тих, хто виходить на і без того нечисленні мітинги в Росії. Не могли не відреагувати на новину про ліквідованих окупантів і українці.

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Тим часом нагадаємо, що частина ліквідованих українськими захисниками російських солдатів та офіцерів таємно вивозиться на територію Білорусі. Найчастіше це відбувається під покровом ночі.