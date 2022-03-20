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Втрат немає? У Білорусі вночі засікли перевезення вбитих та поранених російських солдат (відео)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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У Гомелі (Білорусь) вночі нонстоп їздять санітарні машини Новина оновлена 20 березня 2022, 08:18
У Гомелі (Білорусь) вночі нонстоп їздять санітарні машини

Білорусь стає трупосховищем для російських солдатів.

Поки російський уряд запевняє своїх громадян у тому, що їхня "спецоперація" йде за планом і втрат немає, ці втрати були виявлені в сусідній Білорусі, куди раніше вже було доставлено трупи вбитих на війні чеченців.

Відео з колоною автомобілів із убитими та пораненими у Гостомелі поділився Антон Геращенко у себе в телеграм-каналі.

Чому Росії не виграти війну проти України?

На ролику видно, як вулицями нічного Гостомелю в Білорусі, довга колона санітарних машин перевозить убитих та поранених російських солдатів. Варто зазначити, що перевезення відбувається вночі, мабуть, щоб менше людей бачило масштаби знищення окупантів в Україні.

Місцеві лікарі кажуть, що тільки з Гомеля в росію вже поїхало понад 2500 трупів, а ще допомогу постраждалим російським солдатам надають лікарням у Мозирі та Наровлі, де морги також переповнені.

Раніше Телеграф писав, що командування російської армії прийняло жорстокий наказ з ліквідації тіл окупантів. Було наказано забирати документи у загиблих військових, які тіла вивозити з України таємно чи спалювати.

Зазначимо, що раніше для вивезення трупів росія відправила в Україну колону рефрижераторів, яку прикрили "гуманітаркою". Також відомо і про "мобільні крематорії", які росія відправила разом із солдатами в Україну ще на початку війни.

Теги:
#Росія #Війна #Втрати
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