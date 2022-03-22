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У росії знайшли нове джерело "живої сили" під мобілізацію

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Василь Неплохой Василь Неплохой
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В армію росії закликають аліментників
В армію росії закликають аліментників

У лавах російської армії воюють злочинці та неплатники аліментів

Російські окупанти знайшли собі нове джерело "живої сили", після того як у війні з Україною втратили вже понад 15 тисяч людей. Під мобілізацію потрапили аліментники та неплатники кредитів.

Чому росії не виграти війну проти України?

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

У Міноборони зазначають, що враховуючи тотальну нестачу поповнення бойового армійського резерву, окупанти вдаються до нових форм прихованої "мобілізації".

"Через небажання резервістів повертатися до лав армії та масової відмови від підписання контрактів, прокуратура рф цілеспрямовано шукає людей, які мають проблеми з виплатою кредитів, сплатою аліментів та інших заборгованостей. При цьому кількість таких людей збільшується у прогресії, враховуючи наслідки для російської економіки від введених санкцій", — йдеться у повідомленні розвідки.

У разі підписання договору з армією рф боржникам пропонується звільнення від усіх кредитних зобов’язань

Такі пропозиції почали поширюватися на території Татарстану, у П’ятигорську, Ростові-на-Дону та Північному Кавказі.

Крім того, російська влада продовжує мобілізацію осіб, які мають проблеми із законом. Злочинцям пропонується повна амністія в обмін на участь у бойових діях України.

Як повідомляв "Телеграф", раніше окупант пригнав свій танк на позиції ЗСУ та здався в полон за гроші.

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