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Росіяни зганьбилися з фейковою нагородою від Зеленського "за взяття Криму"

Автор
Василь Неплохой Василь Неплохой
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Медаль "За взяття Криму" у виконанні російських фейкометів Новина оновлена 24 березня 2022, 13:43
Медаль "За взяття Криму" у виконанні російських фейкометів

Російські пропагандисти знову виставили себе на посміховисько

Російські пропагандисти, які раз у раз виставляють себе на посміховисько в мережі, зганьбилися черговим фейком. Так, російські "фейкомети" явили світові "медаль "За взяття Криму", видану нібито президентом України Володимиром Зеленським.

Російський Telegram-канал "Оперативні зведення" виклав навіть знімки таких "нагородних знаків", нібито підписаних від імені президента Володимира Зеленського. Згодом фото підхопили й інші російські пропагандисти.

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При цьому такі жалюгідні спроби обґрунтувати напад на материкову Україну нібито "підготовкою Збройних Сил України" до деокупації Криму зазнають краху через неосвіченість та недбалість їх виконавців.

Абсолютно дивне та нетипове для України оформлення "нагороди" так, і те, що українська влада нібито вважає Крим територією, яку слід "брати", а не звільняти моментально видає невмілі дії окупантів із головою.

Крім того, автори скидання навіть не намагалися перевірити назви актів, які може схвалювати президент України щодо нагород. Так і з’явився наказ від українського президента, які він, звичайно, ніколи не роздає.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у пропагандиста Соловйова депресія через військові невдачі росії.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Фейк
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