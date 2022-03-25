Західні санкції б’ють по росіянах із пелюшок: немає паперу на свідоцтва про народження

У росії вже перепродають використаний папір по другому колу

У Російській республіці Хакасія внаслідок дефіциту паперу в росії новонародженим з початку березня перестали видавати документи. Напередодні про дефіцит паперу через відсутність імпортного відбілювача целюлози повідомили і в Новосибірській області росії.

У МОЗ Хакасії спробували списати відмови в оформленні документів новонародженим на затримки в логістиці. "Бланки для довідок роблять не в Хакасії. Протягом тижня-двох вони прийдуть до республіки, і мами отримають документи", — виправдовувалися у міністерстві.

У той же час, за повідомленнями росЗМІ, на тлі подорожчання офісного паперу в росії, в Новосибірську, наприклад, на сайтах оголошень стали з’являтися оголошення про продаж паперу, одна зі сторін якого вже списана. Подібні оголошення наразі публікують тисячами.

Так, мешканка Новосибірська виставила в інтернеті оголошення про продаж офісного паперу, одна зі сторін якого вже списана. За 500 таких листів вона просить 250 рублів (75 гривень за офіційним курсом).

Нагадаємо, що, за повідомленнями російських ЗМІ, ціна на упаковку білого паперу формату А4 зросла вдесятеро.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як російський економіст описав найближчі перспективи російської федерації, наголосивши, що внаслідок війни з Україною країну-агресора очікує масштабне безробіття та потужний дефіцит базових продуктів.