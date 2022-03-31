путін не знає, що робити далі — "Медуза" про те, що відбувається в Кремлі

У Кремлі визнають, що росія змушена була пом’якшити свою позицію на переговорах через військові невдачі в Україні

Адміністрація володимира путіна вже не сподівається, що росія візьме Київ, хоча раніше про цей її намір повідомляли численні джерела.

Про це пише видання "Медуза" з посиланням на джерела у Кремлі.

Російське командування вже змирилося з тим, що взяти Київ "малою кров’ю" не вдасться. Тепер, як пише видання у Кремлі, не знають, що робити далі. Так, нещодавно відбулася нарада, на якій обговорювалися стратегії того, як пояснити росіянам можливі переговори щодо миру з Україною. Однак "дієвих стратегій пояснення не знайшлося". "У топку паровоза накидали стільки вугілля, його одразу зупинити не вийде", — цитує видання одного з політтехнологів.

Одразу три джерела, близькі до Кремля, наголошують: путін ще не ухвалив остаточного рішення про те, що робити далі. Політтехнологи при цьому зазначають, що якщо росія наважиться зупинитися тільки на Донбасі і "забуде" про свої наміри "взяти Київ" і "знищити всіх нацистів в Україні" — це сильно вдарить по рейтингу путіна. путін боїться суспільного невдоволення і, за словами джерел", навіть думає про те, щоб провести деякі "громадські слухання" з приводу того, "що робити з Україною".

У статті також йдеться про те, що раніше джерела в Кремлі не сумнівалися, що великі українські міста росіянам легко вдасться "взяти" і єдиною проблемою там може бути лише встановлення нових адміністрацій. Тепер же їхня риторика кардинально змінилася і зараз у Кремлі сподіваються взяти під контроль Донбас.

При цьому в Кремлі визнають, що росія змушена була пом’якшити свою позицію на переговорах саме через військові невдачі в Україні.

Крім того, стверджує видання, путіну показали викладки про стан російської економіки, які наочно демонструють, що довго протягнути рф під такими санкціями не зможе. Росію чекає безліч проблем, серед яких інфраструктурні та транспортні.

Зазначимо, що останнім часом у Кремлі все частіше почали говорити про можливість зустрічі президентів України та Росії. Так, пісків визнав, що у путіна думають над зустріччю із Зеленським. Таку саму заяву зробив і глава російського МЗС Сергій Лаврів.

В Офісі президента України також не виключають, що зустріч Зеленського та путіна може відбутися. Радник голови ОП Михайло Подоляк раніше наголошував, що зараз готуються необхідні для цього документи.