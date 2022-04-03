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Євросоюз планує п’ятий пакет санкцій проти росії: що у ньому особливого

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Санкції Новина оновлена 03 квітня 2022, 04:25
Санкції

Захід готує новий санкційний удар по росії

Лазівки для обходу росією санкцій, які були введені проти неї країнами Заходу, закриватимуться новими пакетами обмежень.

Про це розповів глава українського МЗС Дмитро Кулеба, передає Укрінформ.

Він нагадав, що зараз ЄС ввів чотири пакети санкцій проти росії та ще один буде введений найближчим часом. Крім введення нових обмежень, у режимі реального часу проводиться оцінка їх ефективності та виявляються прогалини та можливі лазівки, які дозволяють їх обійти.

"Величезний блок закриватиме виявлені за останній місяць лазівки для обходу санкцій російською федерацією", — зазначив глава МЗС.

Крім того, Кулеба зазначив, що він разом із президентом Володимиром Зеленським веде переговори з керівництвами тих країн, які росія використовує для обходу санкцій. Також подібну роботу ведуть і партнери із США та Великої Британії, які пояснюють їм усі наслідки ігнорування санкцій.

"Не можу розкрити деталі, але скажу, що багато таких шляхів ми закрили на політичному рівні", — наголосив Кулеба.

Як повідомлялося раніше, США напередодні розширили санкції проти росії та додали до списку ще 13 осіб та 21 організацію.

Теги:
#Україна #Росія #Санкції #Дмитро Кулеба
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