Евросоюз планирует пятый пакет санкций против россии: что в нем особенного

Запад готовит новый санкционный удар по россии

Лазейки для обхода россией санкций, которые были введены против нее странами Запада, будут закрываться новыми пакетами ограничений.

Об этом рассказал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, передает Укринформ.

Он напомнил, что в настоящее время ЕС ввел четыре пакета санкций против россии и еще один будет введен в ближайшее время. Кроме введения новых ограничений, в режиме реального времени проводится оценка их эффективности и выявляются пробелы и возможные лазейки, которые позволяют их обойти.

"Огромный блок будет закрывать обнаруженные за последний месяц лазейки для обхода санкций российской федерацией", — отметил глава МИД.

Кроме того, Кулеба отметил, что он вместе с президентом Владимиром Зеленским ведет переговоры с руководствами тех стран, которые россия использует для обхода санкций. Также подобную работу ведут и партнеры из США и Великобритании, которые объясняют им все последствия игнорирования санкций.

"Не могу раскрыть детали, но скажу, что многие такие пути мы закрыли на политическом уровне", — подчеркнул Кулеба.

Как сообщалось ранее, США накануне расширили санкции против россии и добавили в список еще 13 человек и 21 организацию.